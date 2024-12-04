عودة محمد شحاتة واستمرار تأهيل ماهر والمثلوثي في الزمالك

كتب- محمد خيري:

خاض التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش ودية الفريق أمام الرجاء بمطروح، التي أقيمت على ملعب النادي اليوم الأربعاء.

وأدى المثلوثي تدريبات تأهيلية خاصة بالركض حول الملعب برفقة مواطنه سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، خاصة وأنه كان يعاني من الإصابة بكدمة في القفص الصدري، تعرض لها خلال مباراة الزمالك وبلاك بولز الموزمبيقي.

كما أدى ناصر ماهر تدريبات تأهيلية على هامش المباراة الودية في صالة الجيمانيزيوم بجانب خوض تدريبات الركض حول الملعب، ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له، بعد معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وفي المقابل، شهدت المباراة الودية أمام فريق الرجاء بمطروح، مشاركة محمد شحاتة لاعب وسط الفريق بعد شفائه من إصابة بتمزق في العضلة الضامة، تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير.

وعاد لاعب الوسط للمشاركة بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، وشارك في الدقيقة 65 من عمر المباراة الودية أمام الرجاء بمطروح بدلاً من زياد كمال.

ويستعد الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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