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مفاجأة في حراسة المرمى.. قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا

01:14 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس
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    الخطيب من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي تسافر إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة "أورلاندو بايرتس، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة مفاجأة، بغياب مصطفى شوبير عنها، فيما ضم مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محمد الشناوي وحمزة علاء ومخلوف، في حراسة المرمى.

وجاءت قائمة الأهلي لخوض مباراة أورلاندو بايرتس كالآتي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي، حمزة علاء، مخلوف

خط الدفاع، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، خالد عبدالفتاح، أكرم توفيق

خط الوسط، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، عمر، مروان عطية، عمرو السولية، الساعي، كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، كهربا

النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا أورلاندو بايرتس
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