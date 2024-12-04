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"ضغطنا على الحكام مثل المنافس".. إبراهيم عبدالله يكشف كيف فاز الزمالك بالدوري

12:03 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024

الزمالك

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كتبت-هند عواد:

تحدث إبراهيم عبدالله مستشار مجلس إدارة الزمالك للاستثمار، عن تتويج الفريق بالدوري المصري موسم 2021-2022.

وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2: "فزنا بالدوري وفريقنا قوي، و استخدمنا أسلوب المنافس بالضغط على الحكام ولجنة المسابقات من أول يوم، ويتم تأجيل 10 مباريات للأهلي كل عام".

وأضاف: "وفي موسم تولى عمرو الجنايني رئاسة الاتحاد المصري، وهو شخص زملكاوي حتى النخاع، وضع جدول لبداية ونهاية الدوري من اليوم الأول، وفي هذا العام المسابقة انتهت في شهر يونيو، وجلب لنا شاب يدعى حسام الزناتي، رئيسا للجنة المسابقات، وضع مواعيد محددة للدوري وتأجيلات في أضيق الحدود، وفي النهاية خرج دوري تنافسي، حتى لو لم يفز الزمالك بالبطولة".

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الزمالك إبراهيم عبدالله الدوري المصري
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