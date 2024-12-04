في السر.. شبانة يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حارس الأهلي

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك، دخل في مفاوضات مع حمزة علاء، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضمه في نهاية الموسم المقبل.

وقال شبانة في برنامجه على قناة etc:” حمزة علاء ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير، والزمالك يفاوضه في السر".

وأضاف: "أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، يتواصل مع حمزة علاء ويوسط أشخاص لإنهاء المفاوضات معه، وحمزة مشروع حارس مميز مع مصطفى شوبير، وهو مستقبل الأهلي في حراسة المرمي".

وأتم تصريحاته: "الأهلي يفكر في إعارة حمزة علاء في يناير، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات، وهو من ضمن اللاعبين الذين يسعى الزمالك لضمهم في نهاية الموسم".

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