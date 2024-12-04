لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
21:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
22:00

ريال مدريد

كأس ألمانيا

لايبزيج

- -
21:45

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

في السر.. شبانة يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حارس الأهلي

11:51 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حمزة علاء لاعب الأهلي
  • عرض 10 صورة
    تصدي حمزة علاء
  • عرض 10 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 10 صورة
    حمزة علاء وأسامة فيصل من جلسة تصوير منتخب مصر الأولمبي
  • عرض 10 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 10 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 10 صورة
    حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي
  • عرض 10 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 10 صورة
    حمزة علاء في مران الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك، دخل في مفاوضات مع حمزة علاء، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضمه في نهاية الموسم المقبل.

وقال شبانة في برنامجه على قناة etc:” حمزة علاء ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير، والزمالك يفاوضه في السر".

وأضاف: "أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، يتواصل مع حمزة علاء ويوسط أشخاص لإنهاء المفاوضات معه، وحمزة مشروع حارس مميز مع مصطفى شوبير، وهو مستقبل الأهلي في حراسة المرمي".

وأتم تصريحاته: "الأهلي يفكر في إعارة حمزة علاء في يناير، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات، وهو من ضمن اللاعبين الذين يسعى الزمالك لضمهم في نهاية الموسم".

اقرأ أيضًا:

"بركات والشاطر زملكاوية".. أحمد فتحي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

شبانة محمد شبانة أخبار الأهلي النادي الأهلي حارس الأهلي حمزة علاء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ضغطنا على الحكام مثل المنافس".. إبراهيم عبدالله يكشف كيف فاز الزمالك بالدوري

إعلان

إعلان

زلزال بقوة 4.8 درجة على بعد 502 كيلو متر من دمياط