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"بركات والشاطر زملكاوية".. أحمد فتحي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

11:08 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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كتب- محمد خيري:

فجر أحمد فتحي نجم النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن وجود لاعبين داخل النادي الأهلي خلال مشواره الكروي، بميول زملكاوية.

وحل أحمد فتحي ضيفا على برنامج "الهداف"، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد.

ووجه إبراهيم عبدالجواد سؤالا لأحمد فتحي قائلا: "فيه لاعيبة زملكاوية لعبوا معاك في الأهلي؟" .. ليرد فتحي: "أيوه كان فيه محمد بركات وإسلام الشاطر زملكاوية من أيام ما كانوا لاعبين في الإسماعيلي".

جدير بالذكر، أن أحمد فتحي زامل كل من محمد بركات وإسلام الشاطر، خلال الجيل الذهبي للنادي الإسماعيلي، وحققا بطولة الدوري المصري موسم 2001، وبعدها انتقلا إلى الأهلي وحققا جميع البطولات.

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