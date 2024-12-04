بقيادة الونش وجعفر.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك لودية الرجاء

كتب- محمد خيري:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن تشكيل الفريق لخوض ودية الرجاء بمطروح، والتي ستقام بعد قليل على ملعب النادي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع : محمد حمدي - أحمد رفاعي - محمود حمدي "الونش" - أحمد محمود

خط الوسط: زياد كمال - سيف جعفر - مهاب ياسر - محمد عاطف .

الهجوم: عمر فرج - حسام أشرف.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.