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"أول طرد في مسيرته وتألق تشابي ألونسو".. أرقام تحققت في مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن

10:29 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن1
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    بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن2
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    لحظة طرد مانويل نوير
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كتبت-هند عواد:

أطاح باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو ببايرن ميونيخ من دور الـ16 في بطولة كأس ألمانيا، بعد الفوز عليه بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب أليانز أرينا.

وسجل النيجيري ناثان تيلا هدف الفوز لباير ليفركوزن، في الدقيقة 69 من عمر المباراة، فيما غاب هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ عن المباراة بسبب الإصابة.

وتعرض مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ للطرد، في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعدما تدخل على فريمبونج المنفرد بالمرمى من خارج منطقة الجزاء.

وتعد هذه البطاقة الأولى في مسيرة نوير، بعد 923 مباراة مع مختلف الأندية والمنتخبات.

وحقق تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن، الفوز الثالث له على بايرن ميونيخ، إذ أنه لم يخسر طوال 5 مباريات.

وودع بايرن ميونيخ بطولة كأس ألمانيا للموسم الخامس على التوالي، فيما يسعى ليفركوزن حامل اللقب، للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

باير ليفركوزن بايرن ميونيخ بطولة كأس ألمانيا
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