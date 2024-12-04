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شوبير يكشف موقف الأهلي النهائي من كأس الرابطة المصرية

12:04 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2024

أحمد شوبير

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كتبت-هند عواد:
كشف الإعلامي أحمد شوبير، الموقف النهائي للنادي الأهلي، من خوض بطولة كأس الرابطة المصرية، التي تبدأ بمواجهة إنبي يوم 10 ديسمبر الحالي.
وقال شوبير عبر برنامجه المذاع على فضائية الأهلي: "الأهلي حريص على المشاركة في بطولة كأس الرابطة المصري، ولكنه سيعود من جنوب أفريقيا يوم 8 ديسمبر، ومباراة إنبي يوم 10، وهو نفس موعد سفره إلى قطر لخوض بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".
وأضاف: "رابطة الأندية قالت له ألعب بالناشئين، لكن الأهلي رفض وقال إنه سيلعب البطولة بالكبار والناشئين، وطلب تأجيل المباراة، وإذا تم الاستجابة لطلب الأهلي، سيلعب البطولة هذه المرة، غير ذلك لن يكون انسحاب هذه المرة، ستكون ظروف خارجة عن الإرادة ولن يكمل في البطولة".

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