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مصدر يكشف لمصراوي بديل ميكالي في منتخب مصر للشباب

11:16 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    أسامة نبيه
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    أسامة نبيه المدرب السابق للمنتخب
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    أسامة نبيه
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    أسامة نبيه
  • عرض 10 صورة
    أسامة نبيه
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    وائل رياض
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    وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب
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    وائل رياض المدير الفني
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    وائل رياض
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كتب - مراسل مصراوي:

أعلن اتحاد الكرة المصري فسخ عقد مدرب منتخب الشباب 2005، روجيرو ميكالي، بعد الاتفاق بين الطرفين وحصول البرازيلي على قيمة فسخ التعاقد.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن اتحاد الكرة قرر تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا لمنتخب الشباب خلفا للبرازيلي ميكالي.

وأوضح المصدر أنه تم الاستقرار على تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب 2007 خلفا لأسامة نبيه.

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منتخب مصر للشباب ميكالي أسامة نبيه وائل رياض اتحاد الكرة
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