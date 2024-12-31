لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
15:00

المصري

خليجي 26

عمان

2 1
16:30

السعودية

خليجي 26

البـــحرين

1 0
19:45

الكويت

جميع المباريات

إعلان

"بتورتة وبلونات".. زيزو يحتفل بعيد ميلاد زوجته بطريقة خاصة

10:10 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زيزو وزوجته مع درع الدوري المصري
  • عرض 9 صورة
    زيزو وزوجته
  • عرض 9 صورة
    زيزو وزوجته مع إسلام سعد وزوجته يتوسطهما الفنان محمد رجب
  • عرض 9 صورة
    زيزو وزوجته وابنته 3
  • عرض 9 صورة
    اللاعب أحمد سيد زيزو وزوجته
  • عرض 9 صورة
    زيزو وزوجته وابنته
  • عرض 9 صورة
    زيزو وزوجته
  • عرض 9 صورة
    زوجة زيزو خلال الحفل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد:

احتفل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد زوجته هدى بطريقة خاصة.

ونشر زيزو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر الاستوري، صورتين لهما خلال الاحتفال بزوجته مع تعليق:"عيد ميلاد سعيد زوجتي العزيزة، بحبك".

أحمد سيد زيزو (1)

والجدير بالذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما يوم 4 أغسطس 2019 في حفل عائلي أقيم بفندق القوات المسلحة بمدينة المنيا مسقط رأس زيزو.

أحمد سيد زيزو (2)

أحمد سيد زيزو لزمالك نستجرام أحمد سيد زيزو زيزو وزوجته
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بين الحظ والأزمات.. رسائل التاروت لمواليد الأبراج في 2025.. مع ولاء محسن