"بتورتة وبلونات".. زيزو يحتفل بعيد ميلاد زوجته بطريقة خاصة

كتب - نهى خورشيد:

احتفل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد زوجته هدى بطريقة خاصة.

ونشر زيزو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر الاستوري، صورتين لهما خلال الاحتفال بزوجته مع تعليق:"عيد ميلاد سعيد زوجتي العزيزة، بحبك".

والجدير بالذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما يوم 4 أغسطس 2019 في حفل عائلي أقيم بفندق القوات المسلحة بمدينة المنيا مسقط رأس زيزو.