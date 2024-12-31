في الاجتماع الأول.. اللجنة الفنية لاتحاد الكرة تضع خارطة العمل

كتب - محمد القرش:

عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وجميع أعضاء اللجنة.

ورحب هاني أبو ريدة بهم وأكد على أهمية اللجنة ومناقشات أعضائها وما يتوصلون خلالها من توصيات ستكون نبراساً لمجلس إدارة الاتحاد لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور الفنية.

خط عمل لجنة اتحاد الكرة

1- قيام اللجنة الفنية بوضع استراتيجية مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات المختلفة.

2- تقديم المشورة في كل ما يتعلق بالنواحي الفنية للكرة المصرية.

3- دراسة المسابقات بالدرجات المختلفة.

4- وضع تصور خريطة مسابقات المراحل السنية للمواسم المقبلة.

5- وضع معايير الاختيار للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

6- وضع خطة لتأهيل جميع العناصر الفنية و الإدارية.

7- اعتماد خطة عمل المدير الفني للاتحاد و لجنة المدربين.

وناقشت في اجتماعها الشروط الواجب توافرها لدى اختيار المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية والاجهزة الفنية المعاونة لهم، التي جاءت كالتالي:

- إعداد وتأهيل والمدربين وإيفادهم للمشاركة في معايشات خارجية لدى هيئات رياضية تساهم في صقل خبراتهم التدريبية.

- تغيير محتوي الدورات التدريبية لتتناسب مع المتغيرات العالمية.

- دعم المدربين الأكفاء في المنتخبات الوطنية وعدم ربط استمرارهم بالنتائج إذا توافرت مؤشرات تدل على أنه مدرب واعد.

- الاهتمام بالإعداد والتأهيل النفسي للاعبين.

- محاولة تحديد المشاكل التي تواجه المنتخبات الوطنية والعمل على حلها.

- الاهتمام بموضوع ( التسنين ) وعمل اتفاقيات خارجية تضمن عدم حدوثه.

- الاهتمام بالإعداد والتجهيز لمنتخب 2005 لقرب موعد إتبارطه.

- اختيار الكابتن / حلمي طولان متحدثاً باسم اللجنة الفنية.

أعضاء اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

الكابتن / حسن شحاتة

الكابتن / محسن صالح

الكابتن / علي أبو جريشة

الكابتن / حلمي طولان

الكابتن / حسن فريد

الكابتن / محمد عمر

الكابتن / أحمد حسن

الكابتن / عبد الظاهر السقا

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