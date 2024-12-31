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صلاح محسن يقود المصري للتعادل مع سيراميكا في الدوري (فيديو)

05:25 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

المصري وسيراميكا كليوباترا

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كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة المصري وسيراميكا على استاد السويس.

سجل هدف سيراميكا، محمود زلاكة في الدقيقة 54

سجل هدف المصري، صلاح محسن في الدقيقة 81

ورفع المصري رصيده إلى 12 نقطة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما احتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

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