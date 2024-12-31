الجزائري عادل بولبينة على رادار الزمالك بالميركاتو الشتوي

كتب ـ محمد عبدالهادي:

عادل بولبينة، لاعب خط الوسط الجزائري الموهوب، أصبح من الأسماء المرشحة بقوة للانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللاعب الذي يعتبر من أبرز اللاعبين في الدوري الجزائري، جذب أنظار إدارة الزمالك بعد ما ظهر به من مستوى مع فريقه بارادو خلال الفترة الماضية.

من هو عادل بولبينة المرشح للزمالك؟

عادل بولبينة هو لاعب جزائري يبلغ من العمر 25 عامًا، ويشغل مركز خط الوسط الدفاعي.

بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بارادو الجزائري حيث أصبح أحد الأعمدة الأساسية في الفريق.

أبرز مميزات عادل بولبينة الفنية

يتميز بولبينة بقدراته على التمرير وصناعة اللعب، بالإضافة إلى قوته البدنية وذكائه التكتيكي في قطع الكرات.

ويعتبر من اللاعبين الذين يساهمون في بناء الهجمات الدفاعية والهجومية، وهو ما يجعله لاعبًا متعدد المهام في خط الوسط.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة، تم ربط اسم عادل بولبينة بالعديد من الأندية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، لكن الزمالك كان من أبرز الأندية المهتمة بضمه.

وتشير التقارير الجزائرية إلى أن اللاعب قد يكون متحمسًا لفكرة الانتقال إلى الدوري المصري، خاصة مع تاريخ الزمالك.

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