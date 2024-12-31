"حبس وقتل بالخطأ" .. أبرز أزمات اللاعبين المصريين في 2024

كتب_ محمد عبدالهادي:

شهد عام 2024 سلسلة من الأزمات التي طالت عدداً من اللاعبين المصريين في مختلف الأندية وأثار جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام وبين الجماهير.

ويأتي قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك على رأس الأندية التي ضربتها الأزمات في عام 2024، سواء في الملاعب أو خارج الملعب، ويأتي علي رأسهم أزمة اللاعب أحمد فتوح، والثنائي محمود كهربا وحسين الشحات.

وفيما يلي أبرز هذه الأزمات:

أزمة أحمد فتوح:

في عام 2024، شغلت قضية اللاعب أحمد فتوح، نجم نادي الزمالك، الأوساط الرياضية، حيث تصدر اسمه عناوين الصحف.

وقضى فتوح قرابة الشهر في أحد سجون محافظة مرسى مطروح، بعد حادث دهس أمين شرطة بسيارته خلال سفره إلي الساحل الشمالي، قبل أن تغلق القضية بالتصالح بين الطرفين.

إمام عاشور والمشاجرة في مول بالشيخ زايد:

تورط إمام عاشور، لاعب الأهلي، في مشاجرة مع أحد أفراد الأمن في مول بالشيخ زايد، وقد أثارت الحادثة ردود فعل قوية، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد اللاعب.

وقضت المحكمة بحبسه 6 أشهر غيابيًا، قبل أن يتم الاستئناف على الحكم وتم قبولة لتقضي محكمة الاستئناف براءة اللاعب بكفالة بعد التصالح مع فرد الأمن.

إمام عاشور وأزمة ثانية:

وقع اللاعب إمام عاشور في أزمة أخرى خلال هذا العام، بعدما تم توقيع عقوبة مليون جنيه علىيه في شهر نوفمبر الماضي، وذلك لما بدر منه عقب مباراة ستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقا كما أعلن الأهلي في بيان رسمي.

مشاجرة حسين الشحات ومحمد الشيبي:

شهدت الساحة الرياضية، مشاجرة طويلة الأمد بين حسين الشحات، لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، حيث كانت شرارة الأزمة في يوليو 2023، وامتدت حتى نوفمبر 2024 بعدما تم الصلح بينهما.

حادث سير لصلاح محسن:

تعرض صلاح محسن، لاعب النادي المصري البورسعيدي والأهلي السابق، لحادث سير في القاهرة في نوفمبر 2024.

ورغم أن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة، تم التصالح بينه وبين السائق الآخر، وأُخليّ سبيله في اليوم ذاته.

حادث سير لرجب عمران:

تعرض رجب عمران، لاعب طلائع الجيش، لحادث سير في ديسمبر 2024، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين.

تم القبض عليه، وأُخليّ سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع تحديد موعد لمحاكمته بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ في بداية 2025.

أزمة مصطفى شلبي ونبيل عماد (دونجا) في الإمارات:

في أكتوبر 2024، تورط مصطفى شلبي ونبيل عماد (دونجا)، لاعبا الزمالك، بالإضافة إلى مدير الكرة عبد الواحد السيد، في مشاجرة مع أفراد أمن في الإمارات.

وتمت محاكمتهم من قبل محكمة أبوظبي التي قضت بحبسهم وتغريمهم 200 ألف درهم لكل منهم، قبل أن يتم العفو عنهم بعد تدخلات رسمية من وزارة الشباب والرياضة المصرية.

اتهام محمد إبراهيم (كيشو) بالاعتداء الجنسي:

بعد فوزه بذهبية أولمبياد باريس في أغسطس 2024، واجه محمد إبراهيم، لاعب المنتخب المصري للمصارعة، اتهامات بالاعتداء الجنسي.

ورغم نفيه لهذه الاتهامات، تم احتجاز اللاعب المصري في إحدي مراكز الشرطة في فرنسا، قبل أن يتم تبرئته وعودته إلى مصر

أزمة محمود كهربا:

في بداية 2024، تصدر محمود كهربا، لاعب الأهلي، العديد من الأزمات مع إدارة النادي الأهلي خلال العام المنقضي مما وضعه تحت طائلة العقوبات والإيقاف.

وكانت أبرز الأزمات بعد اعتراضه في شهر أكتوبر على عدم المشاركة بنصف نهائي السوبر المصري بالإمارات، مما جعل محمد رمضان المدير الرياضي بالفريق يتخذ قرار بترحيله من المعسكر وخصم مليون جنيه من راتبه.

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