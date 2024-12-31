إعلان حكام مباراة شباب بلوزداد والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري وصول خطاب له من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالحكام الذين سيديرون مباراته أمام الأهلي.

ويستضيف فريق شباب بلوزداد عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل نظيره الأهلي على ملعب 5 جويليه ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار النادي الجزائري، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء إلى أن الطاقم التحكيمي سيكون مكوّن من:

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد

يذكر أن عمر عبدالقادر أرتان كان حكمًا رابعًا بالنسخة الأخيرة من السوبر الأفريقي الذي توَج به الزمالك على حساب الأهلي، كما أدار مباراة لمنتخب مصر ضد بتسوانا فاز بها المنتخب بهدف نظيف بتصفيات أمم أفريقيا 2025.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الوصيف، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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