لاعبو الأهلي ينفذون عقوبة كولر بعد التعادل أمام إنبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خاض فريق الأهلي صباح اليوم الثلاثاء مرانه على ملعبه بمدينة نصر؛ استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام في الجزائر مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان كولر قد ألغى الراحة السلبية للاعبين اليوم بعد التعادل السلبي مع إنبي مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة إنبي أمس تدريبات استشفائية ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم للتخلص من الإجهاد، فيما قام باقي اللاعبين بتنفيذ جميع فقرات المران التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات متنوعة بالكرة.

وخاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران لمواصلة التحضير لمباراة شباب بلوزداد.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد ٧ نقاط بعد الفوز على استاد أبيدجان وشباب بلوزداد في القاهرة والتعادل مع أورلاندو في جنوب إفريقيا.

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