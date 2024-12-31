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حصاد الأهلي في 2024.. ضياع 4 ألقاب والتتويج بـ5 بطولات

01:37 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي
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    احتفال فريق الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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    فريق النادي الأهلي
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    فريق الأهلي
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    الأهلي بطل السوبر المصري
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كتب ـ محمد عبدالهادي

شهد النادي الأهلي المصري عامًا استثنائيًا في 2024، حيث حقق إنجازات محلية وقارية وعالمية، مما عزز مكانته كأحد أبرز الأندية في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعربية بجانب إخفاقه في بطولات أخرى.

الإنجازات المحلية والقارية في عام 2024:

- الدوري المصري الممتاز: تُوِّج الأهلي باللقب للمرة الـ44 في تاريخه، والثاني على التوالي، معززًا هيمنته على الساحة المحلية كأكثر الأندية تتويجًا بالبطولة.

- كأس مصر: أحرز الأهلي لقب الكأس الـ39 في تاريخه، بعدما خطفه من غريمه التقليدي نادي الزمالك في المباراة التي أٌقيمت شهر مارس 2024 بالسعودية، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

- كأس السوبر المصري: فاز الأهلي باللقب للمرة الرابعة على التوالي والـ15 في تاريخه، بعد التفوق على الزمالك بركلات الترجيح.

- دوري أبطال أفريقيا: تُوِّج الأهلي بالبطولة للمرة الـ12 في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي في النهائي بهدف دون رد.

- كأس بطولة القارات الثلاث: أحرز الأهلي لقب البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح.

اخفاقات قارية وعالمية:

كأس السوبر الأفريقي: خسر الأهلي اللقب أمام الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل.

كأس التحدي

خسر الأهلي اللقب بركلات الترجيح أمام فريق باتشوكا المكسيكي، بطل الكونكاكاف، في مباراة أكدت قوة المنافس وصعوبة التحدي أمام الأندية العالمية.

الاعتذارات عن المشاركة:

كأس مصر وكأس الرابطة: اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في البطولتين نظرًا لتزامن مواعيدهما مع ارتباطاته القارية والمحلية المكثفة.


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