حصاد الزمالك في 2024.. تألق في المحافل القارية واخفاقات محلية

كتب - محمد عبدالهادي:

شهد نادي الزمالك نتائج متباينة في عام 2024؛ حيث حيث حقق إنجازات قارية مهمة، لكنه واجه تحديات على الصعيد المحلي.

ونعرض في السطور التالية، كيف كان عام الزمالك ما بين التتويج والصعود على المنصات القارية، والتعثر في البطولات المحلية.

إنجازات الزمالك القارية:

كأس الكونفدرالية الأفريقية: تُوِّج الزمالك باللقب بعد التفوق على نهضة بركان المغربي.

انتهت مباراتا الذهاب والإياب بنتيجة 2-2، بعدما خسر الزمالك خارج أرضه 1-2 وتعادل على أرضه بهدف نظيف واستفاد الفريق من قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض ليحصد البطولة الثانية في تاريخه.

كأس السوبر الأفريقي: أحرز الزمالك اللقب للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في المباراة التي أُقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

اخفاقات الزمالك في 2024:

كأس مصر: ودّع الزمالك البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح 5-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

كأس الرابطة: اعتذر النادي عن المشاركة نظرًا لضغط المباريات والتزاماته القارية، مما أدى إلى توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

السوبر المصري: فشل فريق الزمالك في التتويج بلقب السوبر المصري، بعد خسارته من غريمه التقليدي النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6 ، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل.

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