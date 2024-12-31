طرح تذاكر مباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباراة المصري البورسعيدي ونظيره الزمالك التي ستجمعهما بالكونفدرالية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة عند السادسة من مساء يوم الأحد القادم باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك قبل المباراة جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط.

ويحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بلاك بولز الموزمبيقي الوصيف.

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