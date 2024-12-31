"المباراة بـ 9مليون جنيه".. كم تقاضى ميكالي مع منتخب الشباب؟

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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأولمبي والشباب، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، بعد قرار اتحاد الكرة بفسخ تعاقده بالتراضي ودفع الشرط الجزائي.

وكان ميكالي قد تولى تدريب منتخب الشباب في شهر سبتمبر 2024، قبل أن تتم إقالته بعد 3 أشهر فقط من ولايته؛ إذ خاض مع شباب الفراعنة 4 مباريات فقط.

وبالنظر للغة الأرقام، فأن روجيرو ميكالي قد حصل على قرابة الـ36 مليون جنيه خلال الـ3 شهور التي قاد فيها منتخب مصر للشباب، وهو ما سنوضحه في السطور التالية.

روجيرو ميكالي كان يتقاضي راتب شهري 117.500 ألف دولار، أي ما يساوي 5,947,620 جنيه مصري أي أنه حصل على 17.842.860 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر.

هذا بالإضافة إلى تقاضيه راتب 3 شهور أخرى كشرط جزائي لفسخ التعاقد، مما يعني أن ميكالي سيحصل على راتب إجمالي 6 أشهر، بما يعادل ٣٥٬٨٣٨٬٨٨٦ مليون جنيه مصري.

وبالنظر لعدد المباريات التي خاضها ميكالي مع منتخب الشباب خلال الـ3 شهور، نرى أنه لعب 4 مباريات، أي أن المباراة الواحدة كلفت اتحاد الكرة 8959721 مليون جنيه.

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