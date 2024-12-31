"راتبه الشهري 6 مليون جنيه".. اتحاد الكرة يُعلن رسميًا إنهاء تعاقده مع مدرب منتخب الشباب ميكالي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، توصله لاتفاق مع المدير الفني البرازيلي لمنتخب الشباب روجير ميكالي لإنهاء التعاقد معه وحصوله على مستحقاته المالية المنصوص عليها بالعقد المبرم بتاريخ 1 أكتوبر 2024 والتي تتضمن حصوله على ثلاثة أشهر كشرط جزائي.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتفاق بينه وميكالي ينص على حصول المدرب البرازيلي على الشرط الجزائي مقسماً على ستة أقساط شهرية اعتباراً من أول فبراير المقبل.

ونوه اتحاد الكرة إلى أن مسؤوليه قد عرضوا على المدرب البرازيلي تخفيض عقده إلى النصف والبالغ ١١٧ ألف و٥٠٠ دولار ـ ما يُقارب 6 مليون جنيه ـ شهرياً شاملاً الضرائب المستحقة عليه بخلاف تكاليف الإقامة و٨ تذاكر سفر سنوياً إلى البرازيل على درجة رجال الأعمال ليتلاءم راتبه مع مهمته كمدرب لمنتخب تحت السن، إلا أن ميكالي عرض التنازل عن ١٥ ألف دولار فقط، وهو ما تم رفضه؛ إذ يرى اتحاد الكرة أن راتب المدرب يظل مبالغاً فيه مقارنة مع المهمة التي يتولاها.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب من مواليد ٢٠٠٥ في اجتماع مجلس إدارته المقبل الذي لم يتحدد موعده بعد.

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