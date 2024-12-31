5 معلومات قبل صدام السعودية وعمان بنصف نهائي كأس الخليج

كتب_ محمد عبدالهادي:

تُقام اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26" بين منتخبي السعودية وعمان.

تفاصيل المباراة:

التوقيت: تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

المكان: ستُجرى المباراة على ملعب جابر المبارك في الكويت.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان:

ستُبث المباراة عبر عدة قنوات رياضية، منها:

قناة SSC News HD: بتعليق فهد العتيبي.

قناة الكأس 1 القطرية: بتعليق خليل البلوشي.

قناة الكويت الرياضية.

قناة البحرين الرياضية.

قناة أبوظبي الرياضية 1.

قناة عمان الرياضية.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة عمان

حراسة مرمي: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، وعلي البليهي، وتمبكتي، ونواف بوشل.

خط الوسط: سعد آل موسى، وكنو، ومصعب الجوير.

خط الهجوم: الصحفي، رديف، وسالم الدوسري.

تشكيل عمان لمواجهة السعودية، مكونا من:

حراسة المرمي: ابراهيم المخيني.

خط الدفاع: أمجد الحارثي - الخميسي - خالد البريكي - البوسعيدي.

خط الوسط: حارب السعدي - العلوي - المنذر العلوي.

خط الهجوم: عبد الرحمن المشيفري - اليحمدي - الصبحي.

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