5 معلومات قبل صدام السعودية وعمان بنصف نهائي كأس الخليج
كتب_ محمد عبدالهادي:
تُقام اليوم، الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26" بين منتخبي السعودية وعمان.
تفاصيل المباراة:
التوقيت: تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات.
المكان: ستُجرى المباراة على ملعب جابر المبارك في الكويت.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان:
ستُبث المباراة عبر عدة قنوات رياضية، منها:
قناة SSC News HD: بتعليق فهد العتيبي.
قناة الكأس 1 القطرية: بتعليق خليل البلوشي.
قناة الكويت الرياضية.
قناة البحرين الرياضية.
قناة أبوظبي الرياضية 1.
قناة عمان الرياضية.
تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة عمان
حراسة مرمي: محمد العويس.
خط الدفاع: سلطان الغنام، وعلي البليهي، وتمبكتي، ونواف بوشل.
خط الوسط: سعد آل موسى، وكنو، ومصعب الجوير.
خط الهجوم: الصحفي، رديف، وسالم الدوسري.
تشكيل عمان لمواجهة السعودية، مكونا من:
حراسة المرمي: ابراهيم المخيني.
خط الدفاع: أمجد الحارثي - الخميسي - خالد البريكي - البوسعيدي.
خط الوسط: حارب السعدي - العلوي - المنذر العلوي.
خط الهجوم: عبد الرحمن المشيفري - اليحمدي - الصبحي.
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