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رئيس إنبي: سنحصل على 8 ملايين من الزمالك حال عدم مشاركة محمد حمدي

10:04 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    محمد حمدي لاعب الزمالك
  • عرض 4 صورة
    محمد حمدي لاعب الزمالك
  • عرض 4 صورة
    محمد حمدي لاعب الزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي إن قيمة إعارة لاعبه محمد حمدي لأي نادي كانت 10 ملايين جنيه لذلك حين تعاقد الزمالك بمبلغ أقل من ذلك وضعوا بنود خاصة بنسب المشاركة لتسويقه.

وأضاف الشريعي، في تصريحات لقناة أم بي سي مصر 2 مساء أمس الإثنين:"وضعنا بند بضرورة مشاركة محمد حمدي بنسبة 20% من مباريات الزمالك الأفريقي و30% من مباريات الفريق المحلية وحال عدم مشاركة اللاعب سنعود لقيمة اللاعب الأساسية في العاقد وهي الـ8 ملايين جنيه".

وكان الزمالك قد تعاقد خلال الانتقالات الصيفية الماضية مع اللاعب صاحب الـ 21 عاماً على سبيل الإعارة من نادي إنبي.

وتطرق رئيس نادي إنبي في الوقت ذاته على حقيقة إخطاره رسميًا أو وديًا بإنهاء إعارة زياد كمال، قائلاً:"في البداية قطع إعارة اللاعب لابد أن يتم بموافقة الطرفين وإذا طلب الزمالك قطع الإعارة فسيتحمل تكليف ذلك".

وأتم الشريعي تصريحاته بقوله:"حسين لبيب رئيس نادي الزمالك طلب الصيف الماضي قطع إعارة زياد كمال ولكنه تراجع بعد يومين بسبب مباريات أفريقيا".

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