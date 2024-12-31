"البعض اتخذ الأمر في اتجاه سيء".. أول تعليق من كالوشا لاعب إنبي على إهدار ركلة جزاء أمام الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى لاعب إنبي أحمد كالوشا حزنه الشديد بعدما أهدر ركلة جزاء خلال مباراة فريقه أمام الأهلي كادت تُضيف لرصيد ناديه 3 نقاط.

كالوشا أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 89 أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وأضاف كالوشا خلال تصريحات لقناة إم بي سي مصر عقب المباراة:"البعض اتخذ الأمر في اتجاه سيء للغاية وحزين للغاية بسبب إهدار ركلة الجزاء وتمالكت نفسي في الوقت بدل من الضائع حتى لا نُهدر كل شيء".

وأتم لاعب إنبي تصريحاته بقوله:"وصلتني رسائل بتعمدي إهدار ركلة الجزاء بداع انتمائي أو المراهنات ولكنني لاعب راجل وأيمن الشريعي رئيس النادي أول من ساندني".

ورفع فريق إنبي رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 6 في المركز 14.

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