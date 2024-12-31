تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري
كتب ـ محمد الميموني:
تختتم اليوم مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بمباراة تجمع بين فريقي سيراميكا كليوباترا أمام نظيره المصري البورسعيدي.
وتنقل المباراة، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التي خصصت قناة "أون تايم سبورت 1"، لنقل المباراة.
ويبحث الكثير من مشجعي كرة القدم المصرية، عن تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباريات الدوري المصري والبطولات المحلية المختلفة.
وفي السطور التالية نعرض لكم تردد القناة كالتالي:
تردد قناة أون سبورت 1
التردد: 11861
معامل الاستقطاب: افقي
جودة القناة: HD
معدل الترميز: 2750.
تردد قناة أون تايم سبورت 2
-التردد: 10853
-معامل الاستقطاب: افقي
-جودة القناة: HD
-معدل الترميز: 27500
-القمر الصناعي: النايل سات
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