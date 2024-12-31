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تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري

07:30 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

أون تايم سبورتس 3

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كتب ـ محمد الميموني:

تختتم اليوم مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بمباراة تجمع بين فريقي سيراميكا كليوباترا أمام نظيره المصري البورسعيدي.

وتنقل المباراة، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التي خصصت قناة "أون تايم سبورت 1"، لنقل المباراة.

ويبحث الكثير من مشجعي كرة القدم المصرية، عن تردد قناة أون تايم سبورت لمتابعة مباريات الدوري المصري والبطولات المحلية المختلفة.

وفي السطور التالية نعرض لكم تردد القناة كالتالي:

تردد قناة أون سبورت 1

التردد: 11861

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

معدل الترميز: 2750.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

-التردد: 10853

-معامل الاستقطاب: افقي

-جودة القناة: HD

-معدل الترميز: 27500

-القمر الصناعي: النايل سات

تردد اون تايم سبورت قناة أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري اليوم تردد أون تايم سبورت الناقلة للدوري المصري
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