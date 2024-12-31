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كل البطولات.. مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير2025

09:38 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (2)
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    فريق الزمالك
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    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (6)
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    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (1)
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    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (5)
  • عرض 25 صورة
    الاتحاد السكندري والزمالك (3)
  • عرض 25 صورة
    جروس مدرب الزمالك
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    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (4)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (4)
  • عرض 25 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (6)
  • عرض 25 صورة
    وصول لاعبي الزمالك إلى ستاد القاهرة
  • عرض 25 صورة
    وصول لاعبي الزمالك إلى ستاد القاهرة
  • عرض 25 صورة
    وصول لاعبي الزمالك إلى ستاد القاهرة
  • عرض 25 صورة
    وصول لاعبي الزمالك إلى ستاد القاهرة
  • عرض 25 صورة
    الزمالك
  • عرض 25 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 25 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 25 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 25 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 25 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 25 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 25 صورة
    وصول لاعبي الزمالك إلى ستاد القاهرة
  • عرض 25 صورة
    وصول لاعبي الزمالك إلى ستاد القاهرة
  • عرض 25 صورة
    وصول لاعبي الزمالك إلى ستاد القاهرة
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كتبت - نهى خورشيد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلسلة من المباريات المهمة خلال شهر يناير من العام الميلادي الجديد 2025، إذ سيلعب الفارس الأبيض 8 مواجهات قوية ضمن ثلاث بطولات مختلفة وهم؛ بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كأس مصر، والدوري المصري الممتاز.

ويستهل الزمالك السنة الجديدة بمواجهة أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية يوم 5 يناير، والمقرر لها في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبعد أسبوع وفى ذات البطولة، يستضيف الأبيض فريق بلاك بولز على ملعبه يوم 12 يناير في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويختتم منافسات الكونفدرالية في يناير بمواجهة صعبة أمام إنييمبا النيجيري يوم 19 يناير.

لقاء وحيد بكأس مصر

وعلى الجانب الآخر، ينتظر الفارس الأبيض مواجهة وحيدة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر خلال شهر يناير؛ عندما يواجه الفائز من مباراة أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة يوم 9 يناير في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

أما عن لقاءات الدوري المصري الممتاز، يخوض الزمالك أربع مباريات بشهر يناير وهم:

الزمالك ضد حرس الحدود يوم 15 يناير في تمام الخامسة عصرًا.

الزمالك ضد مودرن سبورت يوم 23 يناير في تمام الثامنة مساءً.

الزمالك ضد الجونة يوم 27 يناير في تمام الخامسة عصرًا.

يختتم الشهر بمواجهة نارية للأبيض أمام بيراميدز يوم 31 يناير في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك جدول مباريات الزمالك في يناير مباريات الزمالك في شهر يناير
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