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"دوري مصري ولقاءات قارية".. جدول مباريات الاهلي في شهر يناير 2025

06:00 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    مباراة الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 25 صورة
    الأهلي وإنبي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباريات قوية في البطولات المختلفة، خلال شهر يناير المقبل 2025.

ويستهل الأهلي مبارياته في شهر يناير بمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، يوم 3 يناير المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء جدول مباريات الاهلي علي النحو التالي:

الجمعة 3 يناير..الأهلي ضد شباب بلوزداد..9 مساء.. دوري ابطال افريقيا.

الثلاثاء 7 يناير..الأهلي ضد سموحة..4 مساء.. الدوري المصري.

السبت 11 يناير..الأهلي ضد ستاد أبيدجان..6 مساء.. دوري ابطال افريقيا.

الثلاثاء 14 يناير..الأهلي ضد الجونة..7 مساء..الدوري المصري.

السبت 18 يناير..الأهلي ضد اورلاندو بايرتس..6 مساء.. دوري ابطال افريقيا.

الأربعاء 22 يناير..الأهلي ضد فاركو..4 مساء..الدوري المصري.

الأحد 26 يناير..الأهلي ضد بيراميدز..7 مساء..الدوري المصري.

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