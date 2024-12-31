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موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي بالدوري والقنوات الناقلة

05:00 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    فريق المصري البورسعيدي
  • عرض 7 صورة
    فريق المصري البورسعيدي
  • عرض 7 صورة
    فريق المصري البورسعيدي
  • عرض 7 صورة
    سيراميكا كليوباترا يفوز على فيوتشر
  • عرض 7 صورة
    مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
  • عرض 7 صورة
    أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا 1
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كتب ـ محمد الميموني:

يلاقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصراً، عصراً على ستاد "السويس"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة المصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة.

ويذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.

المصري البورسعيدي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري موعد مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا موعد مباراة سيراميكا والمصري
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