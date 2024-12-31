موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي بالدوري والقنوات الناقلة

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كتب ـ محمد الميموني:

يلاقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصراً، عصراً على ستاد "السويس"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة المصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة.

ويذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.