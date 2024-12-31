نجم الاتحاد السكندري السابق يتحدث عن أسباب تراجع مستوى الأهلي

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

أعاد محمد عمر نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق، سبب تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، إلى تشتت الفريق والتفكير في أكثر من بطولة ما بين الدوري ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى التفكير والاستعداد لمونديال الأندية 2025.

وقال عمر في تصريحات خاصة لمصراوي: "من وجهة نظرى تراجع مستوى الأهلي في الفترة الماضية، يعود إلى تشتت الفريق ما بين الدوري وأفريقيا، بالإضافة إلى الاستعداد لكأس العالم للأندية".

وأضاف: "ومن وجهة نظري هذا الأمر قد يكون له تأثير على الفريق، لكن من المفترض عدم تأثر الفريق بهذه الأمور".

وتابع: "منح عدد من اللاعبين الفرصة للمشاركة وعمل "روتيشن" بين اللاعبين، هو أمر مطلوب ولكنه في النهاية يخل بالمنظومة، الانسجام بين اللاعبين أيضاً ولكن هذا أمر وارد".

وأكمل: "وعلى الرغم من ذلك الأهلي على المستوى المحلي، الأفريقي أيضاً، ليس لديه مشكلة في اللاعبين ومن وجهة نظري هو الفريق الأقوى في أفريقيا، بهذه المجموعة من اللاعبين".

وواصل: "كثرة الحديث عن قيام الأهلي ببعض التدعيمات، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، من العوامل المتسببة في تراجع مستوى الفريق ومن الممكن أن تؤثر على الجانب النفسي لبعض اللاعبين".

وعن احتياجات الأهلي لمونديال الأندية 2025، قال عمر: "الأهلي بحاجة إلى مهاجم بمواصفات، مساك لكثرة الإصابات في هذا المركز، يكون لديه القدرة على بناء الهجمة من الخلف".

وكان التعادل السلبي، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام إنبي، التي أقيمت أمس الإثنين في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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