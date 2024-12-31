نجم الأهلي السابق لمصراوي: كولر سبب تراجع الأداء.. والفريق بحاجة إلى صفقات

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

يرى محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، أن سبب تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية، يتحمل جزء كبير منه السويسري مارسيل كولر وكذلك تقصير بعض اللاعبين.

وكان التعادل السلبي، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاص لمصراوي: "كولر يعد أحد الأسباب الرئيسية في تراجع مستوى الأخرى خلال الفترة الماضية، ، بجانب تراجع أداء بعض اللاعبين أيضاً".

وأضاف: "كان يجب على كولر أن يكون لديه الكثير من الحلول في اللقاء، خاصة وأن تغييراته لم تضف شيئ في اللقاء".

وتابع: "هناك تقصير من بعض اللاعبين أيضاً، من الصعب اتخاذ أي قرار أو عقوبات ضد اللاعبين ولكن يجب على اللاعبين تحمل المسؤولية تجاه النادي الأهلي".

وأكمل: "الأهلي يحتاج على الأقل من 5 إلى 6 صفقات، فالفريق بحاجة إلى ضم لاعبين في الجزء الهجومي، جناح أيسر وجناح أيمن، وظهير أيمن وأيسر، رأس حربة وتحتاج إلى مساك ثالث وحارس مرمى".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "الأهلي يحتاج إلى عدد من الصفقات بشكل سريع والتي يكون بإمكانها، تقديم إضافة قوية للفريق".

والجدير بالذكر، أن التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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