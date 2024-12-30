"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

كتب - مراسل مصراوي:

قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب اللاعبين إلى مقر التدريبات بمدينة نصر، عقب نهاية مباراة إنبي بالدوري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن كولر عقد جلسة مع اللاعبين عقب نهاية المباراة أمام إنبي، في مقر التدريب بمدينة نصر".

وأضاف المصدر: "الجلسة شهدت تعنيف شديد لبعض اللاعبين، بسبب الأداء والمستوي الذي ظهروا به أمام إنبي".

وأضاف: "كولر لم يستثني من النقد، سوي الثلاثي وسام أبوعلي، إمام عاشور ومروان عطية فقط"

وتابع: "ولم يكتفي كولر بذلك بل قرر إلغاء راحة الفريق السلبية، التي كان ينوي منحها للاعبين غد الثلاثاء".

وكان التعادل السبي حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسفر إلى الجزائر بعد غد الأربعاء، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

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