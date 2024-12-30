"أهداف الدقائق الأخيرة".. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة زد أمام بتروجيت

كتب - مراسل مصراوي:

انتهت مباراة زد وبتروجيت التي أقيمت اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر ، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز.

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق نتيجة مباراة زد أمام بتروجيت، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وأحرز هدف فريق بتروجيت في اللقاء اللاعب إسلام هشام في الدقيقة 89 من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل شادي حسين هدف التعادل لزد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى النقطة رقم 10 في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما رفع فريق بتروجيت رصيده إلى النقطة رقم 9 في المركز الثامن.

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