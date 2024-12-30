لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
15:00

المصري

جميع المباريات

إعلان

"أهداف الدقائق الأخيرة".. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة زد أمام بتروجيت

10:51 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

مباراة زد وبتروجيت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

انتهت مباراة زد وبتروجيت التي أقيمت اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر ، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز.

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق نتيجة مباراة زد أمام بتروجيت، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

وأحرز هدف فريق بتروجيت في اللقاء اللاعب إسلام هشام في الدقيقة 89 من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل شادي حسين هدف التعادل لزد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى النقطة رقم 10 في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما رفع فريق بتروجيت رصيده إلى النقطة رقم 9 في المركز الثامن.

أقرأ أيضاً:

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع إنبي

مباراة زد وبتروجيت تعادل زد وبتروجيت الجولة السابعة في الدوري المصري الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

إعلان

إعلان