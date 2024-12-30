كان بيحب يعمل ترقيصة السابعة.. طه إسماعيل يكشف أقرب صديقه له من الزمالك

كتب - نهى خورشيد

كشف طه إسماعيل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن أقرب صديق له في صفوف الغريم نادي الزمالك.

وقال إسماعيل في تصريحات لقناة الأهلي:"علاقتي بلاعبي نادي الزمالك كانت كويسه جدا، يعني فى المعسكرات والمنتخبات كنا مع بعض على طول".

وأضاف:"سمير قطب كان أنتيمي، وبنام فى أوضة واحدة الله يرحمه، حتى فى الملعب ولما سافرنا ألمانيا كنا بنلعب في الشارع أنا وهو قدام أي تلاتة أو أربعة من الألمان، ونضحك عليهم وونقل وان تو ولازم تفضل الكرة معانا".

وتابع حديثه:"هو سمير بيحب الكرة؛ لي معايا تاريخ جميل جداً، وهو بيحب يلعب بالجزمة اللي مافيهاش ستيرز، علشان بعمل السابعة اللي بيعملها دي".

وأكمل نجم الأهلي السابق:"من النوادر الظريفة، كان عندنا معسكر في اسكندرية قبل لما نسافر طوكيو، فهو كان جايب عشر جزم، حاططهم تحت السرير، لما بينزل التدريبات بيفرشهم كلهم قدامه ويختار اتنين يلبسهم، بعدين نروح نتمرن ويرجع يحطهم تاني وينسى".

وأتم حديثه قائلا:"هو عايز جزمه من غير ستيرز علشان يعمل السابعة لأنه كان بيلعب ببطن رجله، أحسن لاعيب كان بيسجل ويعمل ثروهات حاجة رائعة، كان دايما معايا في كلية تربية رياضية".