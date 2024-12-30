"بعد تعادل الأهلي وفوز بيراميدز".. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:



اختتمت اليوم الأحد، مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، الذي شهد إقامة 4 مباريات اليوم.

وشهدت مباريات اليوم بالدوري المصري، تعادل الأهلي أمام إنبي دون أهداف، كما تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب الجونة بنتيجة هدف دون مقابل.

كما تمكن فريق فاركو من تحقيق الفوز على حساب سموحة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما حسم التعادل الإيجابي مباراة زد أمام فريق بتروجيت.

ونعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي :

1 ـ الزمالك.. 14 نقطة

2 ـ بيراميدز.. 14 نقطة

3 ـ الأهلي.. 12 نقطة

4 ـ سيراميكا كليوباترا.. 11 نقطة

5 ـ المصري.. 11 نقطة

6 ـ زد.. 10 نقاط

7 ـ فاركو.. 10 نقاط

8 ـ بتروجيت.. 9 نقاط

9 ـ الاتحاد السكندري.. 9 نقاط

10 ـ طلائع الجيش.. 8 نقاط

11 ـ غزل المحلة.. 8 نقاط

12 ـ الإسماعيلي.. 6 نقاط

13 ـ حرس الحدود.. 6 نقاط

14 ـ إنبي.. 6 نقاط

15 ـ الجونة.. 6 نقاط

16 ـ سموحة.. 6 نقاط

17 ـ البنك الأهلي.. 5 نقاط

18 ـ فيوتشر.. 4 نقاط