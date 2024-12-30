"بعد إهدار ركلة الجزاء".. أحمد كالوشا لاعب إنبي يغادر الملعب باكياً (فيديو)

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

دخل أحمد خليل كالوشا لاعب فريق إنبي، في نوبة بكاء عقب نهاية مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بعد إهداره ركلة جزاء.

وكان أحمد كالوشا، أهدر ركلة الجزاء التي تم احتسابها لفريقه في الدقيقة "89"، من عمر المباراة بعد أن لمسة الكرة يد مدافع الأهلي ياسر إبراهيم داخل منطقة جزاء فريقه.

والتقطت عدسات الكاميرات اللاعب أحمد كالوشا، وهو في نوبة قوية من البكاء، خلال مغادرة أرض الملعب متجهاً إلى غرف الملابس.

وكان التعادل السلبي، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 19 ببطولة الدوري الإنجليزي.