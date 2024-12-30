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"بعد إهدار ركلة الجزاء".. أحمد كالوشا لاعب إنبي يغادر الملعب باكياً (فيديو)

10:26 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    مباراة الأهلي وإنبي
  • عرض 15 صورة
    إحماءات لاعبي الأهلي قبل مباراة إنبي (5)
  • عرض 15 صورة
    إحماءات لاعبي الأهلي قبل مباراة إنبي
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كتب - يوسف محمد:

دخل أحمد خليل كالوشا لاعب فريق إنبي، في نوبة بكاء عقب نهاية مباراة فريقه أمام النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بعد إهداره ركلة جزاء.

وكان أحمد كالوشا، أهدر ركلة الجزاء التي تم احتسابها لفريقه في الدقيقة "89"، من عمر المباراة بعد أن لمسة الكرة يد مدافع الأهلي ياسر إبراهيم داخل منطقة جزاء فريقه.

والتقطت عدسات الكاميرات اللاعب أحمد كالوشا، وهو في نوبة قوية من البكاء، خلال مغادرة أرض الملعب متجهاً إلى غرف الملابس.

وكان التعادل السلبي، حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة ال 19 ببطولة الدوري الإنجليزي.

الأهلي وإنبي الدوري المصري مباريات الدوري المصري تعادل الأهلي وإنبي موعد مباراة الأهلي المقبلة
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