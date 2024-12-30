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فاركو يحقق الفوز على سموحة بثنائية في الدوري المصري

10:12 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

فاركو يحقق الفوز على سموحة بثنائية

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كتب ـ محمد الميموني:

تمكن فريق فاركو من تحقيق الفوز، على حساب نظيره سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائية فاركو في اللقاء كلاً من، عمرو ناصر في الدقيقة 54، قبل أن يضيف زميله زهير المترجي الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وأحرز هدف سموحة الوحيد في اللقاء، اللاعب دوكودودو في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع فريق فاركو رصيده إلى النقطة رقم 10 في المركز السابع بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد سموحة عند النقطة رقم 5 في المركز الـ16 بجدول الترتيب.

فاركو سموحة الدوري المصري
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