"مباراة الترسانة السبب".. طه إسماعيل يكسف سبب تسميته بالـ "شيخ"

كتب - نهى خورشيد

تحدث طه إسماعيل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن أشهر لقب في مسيرته الكروية، موضحاً أول من أطلق عليه هذا الاسم.

وقال إسماعيل في تصريحات عبر قناة الأهلي:"هو اعتقد كان كابتن حلمي أبو المعاطي هو أول واحد أطلق عليا اللقب ده، أنا كنت بصلي على طول فى أوضة اللبس، يعني مثلا قبل التمرين أصلي العصر حسب الوقت يعني".

وأضاف:"فكان بيشوفني بصلي على طول فيقولي بركاتك يا شيخ طه، اللى اخدها عالميا كان نجيب المستكاوي، ليا علاقة بي أسرية كان ساكن جنبي في المعادي، وعلى طول كنت بزوره أنا والحاجة الله يرحمها؛ حتى أولاده لما اتصبت و رجلي اتكسرت سنة 1964 جم عندي".

وتابع:"حسن على طول كان بيقولي الشيخ، ومسمي الفرقة الشيخ وبطانته؛ جتى مرة جبت جول في الترسانة كان ماتش semi final ولعبت وأنا صايم".

وأختتم حديثه قائلاً :"حسن وصف الماتش ده بسمة للشيخ وحوقل يعني "بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله"؛ وتأثر زعتر حارس الترسانة بكرامته ووصلت الكرة وكأنها عصا موسى".