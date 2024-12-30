"الوحيد له علاقة بالكورة"... قصة حفيد طه إسماعيل مع إيهاب جلال (فيديو)

مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب - نهى خورشيد

كشف طه إسماعيل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن علاقة حفيده بكرة القدم؛ موضحاً موقف الراحل إيهاب جلال مدرب الدراويش السابق معه.

وقال إسماعيل في تصريحات لقناة الأهلي:"أنا ليا حفيد بيشتغل الآن مدرب ومحلل أداء مع إيهاب جلال؛ اسمه على هاني طه إسماعيل، بكالوريوس الجامعة الأمريكية، هو خريج هندسة لكن مابحبش يشتغل بدراسته، هو بيحب الكورة اوي".

وأضاف:"التحق بأكاديميات واتعلم وبعدين كابتن إيهاب جلال أخذه؛ اشتغل محلل أداء معاه في النادي المصري ومصر المقاصة".

وأتم حديثه قائلا:"هاني عنده ثلاثة أولاد أحفادي كريم وسلمي، لكن على الوحيد هو اللي متصل بالكورة".