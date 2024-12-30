توفت 2012 ودعمتني في كل الماتشات... قصة الشيخ طه إسماعيل وزوجته (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

حكى طه إسماعيل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بداية مشواره في الأهلي، كما كشف عن دور زوجته في حياته.

وقال إسماعيل في تصريحات عبر برنامج "بطل الكأس" المذاع عبر قناة الأهلي:"أنا مواطن عادي شاءت الأقدار، أنها ترميني في حضن النادي الأهلي في بداية شبابي وأنا عندي 18 سنة، والحاجة دي أنا بشكر وبدين ليها ربنا سبحانه وتعالى وبشكره عليها".

وأضاف:"لأني في حضن النادي الأهلي حظيت بالدفء من كل النواحي، الدفء العائلي من إدارة محترمة بتحضنك، بتتمنى ليك النجاح في كل حاجة وبتسهلك كل الأمور".

وتابع حديثه:"اسمي في البطاقة طه محمود إسماعيل بدران، أنا أولا بحب قاعدة البيت أكتر، والعزلة فبعض الأحيان ممكن مكانش اجتماعي اوي، لأني بحب الهدوء".

وعن زوجته ودورها قال:" الله يرحمها اتوفت في 2012؛ هي كانت معايا في كل المراحل من اول ما لعبت؛ أنا اتجوزت سنة 1964 وكنت لسه ببدأ مشواري الكروي، كانت بتحضر معايا كل مبارياتي بتساندني في كل حاجة".

وواصل:"وكانت بتتحمل معايا حاجات كتير، سواء رجعت زعلان ومضايق أو فرحان تشاركني في الفرح؛ كانت بتنتمي للنادي الأهلي، عندي منها أولاد هاني طه إسماعيل ده أول مولود ليا وهو لعب في القلعة الحمراء لحد ما بقي عمره 17 سنة، وكان ضمن الجيل اللي يوم ما لعب الفريق الأول بالأشبال مباراة الزمالك اللي انتهت 4-2".

وأتم حديثه قائلا:"ولكن تشاء الظروف أنا وقتها كنت بشتغل في الطائف؛ وهو كان في الجامعة مينفعش يقعد معايا هناك؛ المدارس ممكن إنما الجامعة لا؛ عملتله دعوة لي ولوالدته في الفترة دي عشان يقعد معايا، وساعتها الأهلي أخذ الفريق بتاعه وهو كان مشي فما خدش الفرصة دي".