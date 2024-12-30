مصدر يوضح لمصراوي أول قرار لكولر بعد تعادل الأهلي مع إنبي

"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعادل فريقه أمام إنبي، ببطولة الدوري المصري الممتاز اليوم.

وقال كولر في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "لم نظهر في اللقاء بالشكل الذي تحدثت به مع اللاعبين وواجهنا 10 لاعبين أمام مرمى إنبي".

وأضاف: "كان يجب علينا خلق فرص أكبر في اللقاء، لم يطبق اللاعبين ما تم الاتفاق عليه في اللقاء ولعبنا على أطراف الملعب بشكل أقل".

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 12، في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما رفع فريق إنبي رصيده إلى النقطة رقم 6 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

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