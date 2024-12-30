"طلب مني تخفيض العقد".. ميكالي يعلن رحيله عن تدريب منتخب مصر للشباب

كتب - يوسف محمد:

أعلن المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، رحيله عن تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر للشباب، بعد إبلاغه بفسخ تعاقده من قبل اتحاد الكرة.

ونشر ميكالي بيان مرسل للصحفيين جاء كالتالي:

"اليوم تم إعلامي رسميًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بقرار إنهاء عقد عملي الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي والممتد حتى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028".

"منذ بضعة أسابيع، تواصل معي اتحاد الكرة بطلب لتخفيض العقد بسبب الصعوبات المالية، وقد قبلت على الفور لمساعدتهم وقمت بتخفيض العقد بشكل كبير في عام 2025، لكن بعد ذلك طلب الاتحاد تخفيضًا أكبر بكثير".

"أود أن أعبر عن عميق امتناني لاتحاد الكرة واللاعبين، والجهاز الفني الذين عملوا معي في العامين ونصف الماضيين، كان شرفًا لي أن أكون على رأس المنتخب الأولمبي وأن أحقق الوصول إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024".

"كما بدأ مشروعنا للألعاب الأولمبية القادمة بشكل جيد، وأترك منتخب 2005 مؤهلًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا وعلى الطريق الصحيح للتأهل للألعاب الأولمبية القادمة، أترك أيضًا إرثًا من اللاعبين الشباب الذين باتوا يشاركون بانتظام مع المنتخب الأول، والعديد منهم في أنديتهم أيضاً".

"وأخيرًا، يجب أن أوجه شكرًا كبيرًا لشعب مصر، أنتم السبب الرئيسي في أنني لا أريد أن تكون هذه نهاية، بل إلى اللقاء قريبًا وأتمنى لكم جميعًا سنة 2025 مباركة وناجحة".

وكان ميكالي نجح، في قيادة منتخب مصر للشباب، في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً، بعد احتلال المركز الثاني في بطولة شمال أفريقيا.

والجدير بالذكر أن روجيرو ميكالي، كان قد قاد منتخب مصر تحت 23 عاماً "الأوليمبي"، في التأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

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