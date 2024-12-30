بيراميدز يحقق فوزاً قاتلاً على حساب الجونة بالدوري

كتب - مراسل مصراوى:

انتهت مباراة بيراميدز والجونة التي أقيمت اليوم الإثنين 30 ديسمبر، ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز علي فريق الجونة، بنتيجة هدف دون مقابل على ستاد "خالد بشارة".

وسجل هدف فوز بيراميدز في اللقاء اللاعب دودو الجباس، في الدقيقة 9+90 عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق بيراميدز رصيده عند النقطة رقم 14 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس عشر.

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