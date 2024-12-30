موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع إنبي

كتبت - نهى خورشيد

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفاً على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من البطولة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة المارد الأحمر أمام نظيره البترولى في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي سياق متصل؛ يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.