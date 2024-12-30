لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
15:00

المصري

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع إنبي

06:57 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

مباراة الأهلي وإنبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفاً على شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من البطولة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة المارد الأحمر أمام نظيره البترولى في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالنادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد يوم الجمعة الموافق 3 يناير المقبل، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي سياق متصل؛ يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الأهلي بلوزداد انبي مباريات الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بيراميدز يحقق فوزاً قاتلاً على حساب الجونة بالدوري

إعلان

إعلان