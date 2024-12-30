الاحتجاج ضد الحكام بالدوري المصري.. عرض مستمر

كتب_ محمد عبدالهادي:

شهد الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في موسمه الحالي (2024-2025) بعض اللقطات التي أثارت جدلاً تحكيميًا مما أثار اعتراضات من عدة أندية على أداء الحكام وتأثير ذلك على نتائج المباريات.

أبرز الأحداث المتعلقة بالأخطاء التحكيمية:

نادي المصري البورسعيدي: أصدر بيانًا رسميًا يتهم فيه الحكام بتعمد ارتكاب أخطاء ضد الفريق، مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء لا تحدث مع أندية أخرى.

وكان المصري البورسعيدي قد اعترض على قرارات التحكيم في مباراته ضد الأهلي، والتي شهدت تباين في الأراء حول بعض اللقطات خاصة في حالة تدخل حارس مرمى الأهلي محمكد الشناوي على المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف.

نادي الاتحاد السكندري: انتقد عضو مجلس إدارته، محمد أحمد، مستوى التحكيم بعد الخسارة أمام الزمالك، مؤكدًا أن الأخطاء التحكيمية تجعل المنافسة في الدوري صعبة.

نادي الزمالك: أعلن عن نيته إرسال شكوى رسمية لاتحاد الكرة احتجاجًا على ما وصفه بالأخطاء التحكيمية الفجة التي أثرت على نتيجة مباراته أمام طلائع الجيش، كما يدرس النادي الاستعانة بحكام أجانب في مبارياته المقبلة.

وكان الزمالك قد اعترض على 4 مباريات خاضها في الدوري المصري من أصل 7 جولات.

التحليل التحكيمي: أشار الخبير التحكيمي حسن مصطفى إلى أن الأخطاء التحكيمية بدأت منذ الجولة الأولى من الدوري، معتبرًا ذلك كارثة واضحة.

ردود الفعل حول الأخطاء التحكيمية بالدوري:

في ظل تصاعد الانتقادات، تزايدت الدعوات لتعيين خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام بهدف تحسين مستوى التحكيم وتقليل الأخطاء المؤثرة على سير المباريات.

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