التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

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"تعنيف شديد ".. أول رد فعل من كولر بعد التعادل مع إنبي في الدوري المصري

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة ال 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما رفع إنبي رصيده إلى النقطة رقم 6 في المركز ال 14 بجدول الترتيب.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: خطأ لصالح يحيى عطية الله لاعب الأهلي في وسط الملعب.

الدقيقة 12: إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي وتوقف اللعب.

الدقيقة 15: تصويبة قوية من مروان عطية لاعب الأهلي تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 20: رأسية من أحمد نادر لاعب إنبي، لكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 21: عرضية من بيرسي تاو لاعب إنبي، يمسكها حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 26: توقف اللعب لإصابة رضا السيد حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 36: عرضية من أحمد نادر، أمسكها مصطفى شوبير حارس الأهلي.

الدقيقة 40: سقوط وسام أبو علي وتوقف اللعب لعلاجه.

الدقيقة 42: تسديدة من وسام أبو علي من داخل منطقة الجزاء تصل بسهولة إلى حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: تسديدة قوية من أحمد نادر حواش، تمر خارج المرمى.

الدقيقة 51: تسديدة من إمام عاشور تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 58: تسديدة من إمام عاشور لاعب الأهلي يتصدى لها رضا السيد حارس إنبي.

الدقيقة 67: إنذار لأحمد العجوز لاعب إنبي.

الدقيقة 78: توقف المباراة لعلاج أكرم توفيق لاعب إنبي.

الدقيقة 83: تسديدة من إمام عاشور لاعب الأهلي تصل سهلة إلى حارس مرمى إنبي.

الدقيقة 85: تسديدة من وسام أبو علي من على حدود منطقة الجزاء، تمر أعلى العرضة.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.