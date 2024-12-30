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رسميًا.. الأهلي يوافق على رحيل لاعبه عبد الله عبد السلام

04:48 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

عبدالله عبد السلام

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كتب - مصطفى الجريتلي

أعلن النادي الأهلي الموافقة على انتقال عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، إلى السويحلي الليبي.

وكشف النادي في بيان له: "وافق النادي رسميًّا على انتقال عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إلى السويحلي الليبي".

وأضاف البيان: "ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى اللاعب بعد مسيرته الرائعة مع الفريق ونجاحه مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وقدم مستويات متميزة، وأخلص العطاء طوال فترة وجوده، وبذل أقصى ما لديه لرفعة النادي وإسعاد جماهيره على كل المستويات".

والجدير بالذكر أن الأهلي يستعد للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في نادي قطر في الفترة من 13 إلى 26 يناير المقبل.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة إلى جانب أربيل العراقي، والكويت الكويتي، والهلال الليبي.

عبدالله عبد السلام الأهلي كرة طائرة السويحيلي
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