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5 تغييرات بتشكيل الأهلي الرسمي لمباراة إنبي

04:39 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    فريق الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي بقميص الفريق موسم 2023-2024
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    مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت
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    مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، التشكيل الذي سيخوض به مباراة إنبي عند الخامسة من عصر اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وشهد التشكيل 5 تغييرات عن مواجهة المصري الماضية.

وجاءت التغييرات الخمس كالتالي: مصطفى شوبير بدلاً من محمد الشناوي، رامي ربيعة بدلاً من أشرف داري، أكرم توفيق بدلاً من عمر كمال، أحمد نبيل "كوكا" بدلاً من عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بدلاً من حسين الشحات.

وجاء التشكيل الرسمي للأهلي كالتالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - مروان عطية.

خط الهجوم: إمام عاشور - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء:حسين الشحات وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس.

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