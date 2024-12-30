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كتب ـ محمد عبدالهادي

واصل محمد صلاح نجم ليفربول في عام 2024 تحطيم الأرقام القياسية، مؤكدًا مكانته كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

و تمكن صلاح من تحطيم العديد من الأرقام القياسية وإضافة إنجازات جديدة إلى سجله المميز هذا العام.

ولم تقتصر الإنجازات على الأهداف، بل شملت أيضًا الأرقام المتعلقة بعدد المشاركات والإنجازات الجماعية مع الفريق، مما يثبت استمرار تألقه في أعلى مستويات اللعبة.

أبرز 10 إنجازات قياسية حطمها محمد صلاح هذا العام:

1. في عام 2024، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع في 8 مباريات بالبريميرليج هذا الموسم، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب قبله.

2. سجل صلاح 20 هدفًا على الأقل في 8 مواسم متتالية مع ليفربول، مما يعكس استمراريته الرائعة مع الفريق.

3. تخطى صلاح رقم ديفيد بيكهام في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز العاشر.

4. عادل صلاح رقم لويس سواريز في مساهمات الأهداف خلال شهر واحد برصيد 13 هدفًا، ثم تجاوزه ليصل إلى 14 مساهمة.

5. سجل صلاح في آخر 11 مباراة له في الدوري الإنجليزي، ليصبح اللاعب الوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز مرتين في تاريخ المسابقة.

6. أصبح صلاح صاحب أعلى معدل مساهمة في الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بمعدل 1.70 هدف في كل مباراة.

7. صلاح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف بالدوريات الأوروبية الكبرى لعام 2024، بمجموع 51 هدفًا (29 هدفًا و22 تمريرة حاسمة).

8. دخل صلاح قائمة العشرة الأوائل في تاريخ الدوري الإنجليزي في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، ليصبح ثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد فرانك لامبارد وواين روني.

9. أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد.

10. فاز صلاح بجائزة لاعب الشهر للمرة السادسة في تاريخه، معادلًا رقم كريستيانو رونالدو، وملاحقًا هاري كين وسيرجيو أجويرو أصحاب السبع جوائز.

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