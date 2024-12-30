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مدرب منتخب مالي لمصراوي: الأهلي أخطأ برحيل ديانج.. واللاعب إضافة للدوري السعودي

03:50 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    أليو ديانج لاعب الأهلي السابق
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    ديانج
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    أليو ديانج 1
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    أليو ديانج لاعب الخلود السعودي
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    أليو ديانج
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 13 صورة
    ديانج وكريستو
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    أليو ديانج ضد لاعب بيراميدز
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    أليو ديانج من مران الأهلي
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    أليو ديانج من مران الأهلي
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    ديانج وهاني وأفشة
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كتب_ محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، عن العديد من الأحداث الرياضية البارزة في الفترة الماضية، بالأخص عن جوائز الكاف وتصفيات أمم أفريقيا.

وأكد المدرب البلجيكي توم سينتفيت في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين على أن أليو ديانج لاعب المنتخب المالي يمتلك مميزات رائعة للغاية وكان يظهر بمستوي مميز مع الأهلي.

وقال المدرب البلجيكي:"أعتقد أن الأهلي أخطأ برحيله، وهو إضافة قوية للدوري السعودي، وأنا سعيد لأنه ضمن قائمة المنتخب".

وردّ مدرب مالي على توقعاته لبطولة أمم أفريقيا بقوله:" أتوقع أن يكون هناك منافسات قوية في أمم إفريقيا كما أن هناك منتخبات ستكون قوية كغانا وجامبيا وغينيا وأتوقع أن هذه النسخة ستشهد ظهور منتخبات بقوة خلال البطولة وستكون بمثابة مفاجأة".

كما تحدث عن جوائز الأفضل في أفريقيا بقوله:"بالتأكيد هذا حدث كبير وعظيم والناس لديهم آراء مختلفة ولابد على الجميع احترام هذا الأمر ولابد من تحية الفائز".

واختتم تصريحاته بالحديث عن تألق محمد صلاح مع ليفربول :"صلاح يقدم موسمًا خرافيًا فهو يقدم تمريرات حاسمة ويسجل العديد من الأهداف لليفربول وفي الواقع بهذا الأداء للريدز سيتواجدون في نهائي الدوري الأوروبي".

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ديانج الأهلي منتخب مالي صفقات الأهلي
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