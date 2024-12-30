مدرب منتخب مالي لمصراوي: الأهلي أخطأ برحيل ديانج.. واللاعب إضافة للدوري السعودي

كتب_ محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، عن العديد من الأحداث الرياضية البارزة في الفترة الماضية، بالأخص عن جوائز الكاف وتصفيات أمم أفريقيا.

وأكد المدرب البلجيكي توم سينتفيت في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين على أن أليو ديانج لاعب المنتخب المالي يمتلك مميزات رائعة للغاية وكان يظهر بمستوي مميز مع الأهلي.

وقال المدرب البلجيكي:"أعتقد أن الأهلي أخطأ برحيله، وهو إضافة قوية للدوري السعودي، وأنا سعيد لأنه ضمن قائمة المنتخب".

وردّ مدرب مالي على توقعاته لبطولة أمم أفريقيا بقوله:" أتوقع أن يكون هناك منافسات قوية في أمم إفريقيا كما أن هناك منتخبات ستكون قوية كغانا وجامبيا وغينيا وأتوقع أن هذه النسخة ستشهد ظهور منتخبات بقوة خلال البطولة وستكون بمثابة مفاجأة".

كما تحدث عن جوائز الأفضل في أفريقيا بقوله:"بالتأكيد هذا حدث كبير وعظيم والناس لديهم آراء مختلفة ولابد على الجميع احترام هذا الأمر ولابد من تحية الفائز".

واختتم تصريحاته بالحديث عن تألق محمد صلاح مع ليفربول :"صلاح يقدم موسمًا خرافيًا فهو يقدم تمريرات حاسمة ويسجل العديد من الأهداف لليفربول وفي الواقع بهذا الأداء للريدز سيتواجدون في نهائي الدوري الأوروبي".

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"عارف إني معايا إنذار طيب هوقع نفسي ليه؟".. لاعب الاتحاد يُعلق على واقعة طرده أمام الزمالك