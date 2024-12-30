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حصاد محمد صلاح في 2024: موسم استثنائي وحلم الكرة الذهبية يقترب

03:15 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد
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كتب_ محمد عبدالهادي

واصل محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، كتابة تاريخ جديد في عالم كرة القدم بفضل تألقه الاستثنائي ومساهماته الكبيرة في مختلف البطولات.

منذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في 2017، أصبح أحد أبرز اللاعبين على مستوى العالم، وهذا العام 2024 أظهر صلاح قدراته الفائقة، مسجلًا أهدافًا رائعة وصانعًا للعديد من الفرص، ما جعله أحد أفضل اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى وأصبح مرشحًا قويًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025، ليكتب فصلًا جديدًا في مسيرته المذهلة.

حصاد محمد صلاح في عام 2024

يواصل نجم ليفربول، محمد صلاح، تقديم أداء استثنائي في كرة القدم العالمية، ففي عام 2024، شارك صلاح في 43 مباراة بمختلف البطولات مع فريقه.

وساهم محمد صلاح بـ 52 هدفًا (سجل 29 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة)، هذه الإحصائيات تثبت دوره المحوري في فريق الريدز وتؤكد استمراره في الظهور بشكل رائع على مستوى الأندية.

في الموسم الحالي (2024-2025)، يظهر صلاح بشكل مذهل، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 17 هدفًا في 25 مباراة.

ما يجعل هذا الأداء استثنائيًا هو أنه أصبح اللاعب الأكثر مساهمة تهديفيًا في الدوريات الخمسة الكبرى (البيج 5)، متفوقًا على العديد من نجوم كرة القدم.

ووصل إجمالي مساهماته مع ليفربول منذ انضمامه للنادي إلى 253 مساهمة (172 هدفًا و81 تمريرة حاسمة)، وهو ما يضعه في قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ النادي.

محمد صلاح وحلم الكرة الذهبية

على الرغم من النجاحات الفردية والجماعية التي حققها محمد صلاح على مدار السنوات الماضية، فإن موسم 2024-2025 يبدو بمثابة نقطة فارقة في مسيرته.

الأرقام الاستثنائية التي حققها صلاح هذا الموسم، بالإضافة إلى فرص التتويج بالألقاب الجماعية مع ليفربول، تجعله من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025.

وفقًا لتصنيف موقع Score 90، ينافس صلاح بقوة على الجائزة البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

ولكن تميز صلاح على الصعيد الفردي ومساهمته في نجاحات فريقه يجعله مرشحًا قويًا للفوز بهذه الجائزة المرموقة.

إذا تحقق حلم صلاح وفاز بالكرة الذهبية، فإنه سيحقق إنجازًا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية.

وسيكون أول لاعب عربي يحصل على هذه الجائزة، كما سيكون ثاني لاعب أفريقي بعد الليبيري جورج ويا الذي فاز بها في عام 1995.

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